Коммунальщики Подмосковья устраняют последствия апрельского снегопада

Коммунальные службы Московской области ликвидируют последствия апрельского циклона, который принес мокрый снег, ветер и похолодание до 0–1 градуса. На расчистку дорог и дворов с раннего утра вышли более 500 единиц техники и свыше 5 тыс. специалистов, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Прошедший циклон вызвал прирост снежного покрова до 8 см в ряде округов. Из-за ухудшения погоды коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности.

Очистка муниципальных дорог началась в 5:00 — на линии работают 504 единицы метущей техники. С 6:00 дворники приступили к уборке входных групп и тротуаров во дворах. Всего задействовано более 5 тыс. специалистов. Работы ведутся непрерывно из-за риска гололедицы. Аварийные бригады также спиливают и вывозят поваленные деревья и крупные ветки.

«Подготовку к этому снегопаду начали с выходных. Сегодня с 5:00 утра на улицы региона вышло более 500 единиц спецтехники и более 5 тыс. дворников. Из-за сильного ветра и налипания мокрого снега зафиксировано более 800 упавших деревьев, свыше 370 уже ликвидировали. В МБУ мобилизованы бригады, поэтому в течение суток полностью устраним эти ситуации и расчистим территории», — сказал вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.

Жителям рекомендуют не парковать автомобили рядом с деревьями и не находиться под ними во время сильного ветра.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что муниципалитеты получили партию спецтехники, чтобы уборка снега в сезонное время проходила в 2,5 раза быстрее, чем раньше.

«У нас в Подмосковье 15 тыс. дворов, большое количество общественных пространств, и ежегодно их число растет. Спасибо всем, кто ежедневно поддерживает порядок», — написал Воробьев.