Коммунальщики Подмосковья удалили 80 вандальных надписей с начала апреля

Надписи и изображения, появившиеся на фасадах, заборах или опорах освещения без согласования с органами местного самоуправления, считаются несанкционированными и быстро удаляются, так как портят внешний облик городских пространств. Инспекторы ГУСТ Подмосковья при обнаружении таких дефектов передают их в работу через мобильное приложение СКПДИ. Нарушения также замечают камеры «Безопасный регион». Об этом сообщает пресс-служба ГУСТ региона.

За первую половину апреля сотрудники коммунальных организаций устранили около 80 незаконных «художеств». Например, в Одинцове привели в порядок дворовые территории возле домов № 10 к.1, 10 к.2, 12, 14, 16, 18, 20, 24 к.1, 24 к.2 на улице Маршала Бирюзова, а также дома № 36, 36А, 38, 40, 42 по улице Молодежная и дома № 39, 41, 43, 45, 45А, 47, 49 на Можайском шоссе.

Инспекторы отметили, что к концу апреля все коммунальные службы и управляющие организации должны привести в порядок дворовые и общественные зоны, внутриквартальные проезды, а также общее имущество многоквартирных домов.

В мае сотрудники ГУСТ региона будут принимать территории по специальному чек-листу, где отсутствие граффити будет одним из пунктов проверки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.