Аналитик Антонов заявил, что ключевая ставка 18% делает недоступными кредиты в РФ

сегодня в 20:38

Финансист Антонов: банки заранее подготовились к решению ЦБ по ключевой ставке

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов заявил, что увеличение ключевой ставки до 18% готовых сделал практически недоступными потребительские и ипотечные кредиты, сообщает РИА Новости .

«Ажиотажа не будет. Регулятор ясно объяснил банкам, чего ждать, и они прислушались», — сказал Антонов.

Он подчеркнул, что контроль инфляции является абсолютно конкретной целью Центробанка. За неимением иных рычагов влияния ультражесткая монетарная политика дает эффект, «замораживая» потребительскую активность. Это довольно сложная в реализации, но рабочая схема.

По словам эксперта, Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 18% до конца текущего года.

Антонов добавил, что жесткая денежно-кредитная политика на длинной дистанции может стабилизировать национальную валюту.

В пятницу на заседании Банка России было принято решение о повышении ключевой ставки с 16% до 18%. Это необходимо для борьбы с ускоряющейся инфляцией.