III этап велосипедной кросс-кантри гонки «SableRace» стартует 3 августа в Подмосковье

сегодня в 20:30

В округе Пушкинский 3 августа пройдет торжественное открытие 3 этапа велосипедной кросс-кантри гонки «SableRace». Об этом сообщает пресс-служба местной общественной организации «Федерация велосипедного спорта Пушкинского городского округа».

Организация в лице Ионова Сергея Алексеевича приглашает всех желающих на мероприятие, которое пройдет по адресу: округ Пушкинский, около деревни Паршино.

Начало стартов в 12:00, награждение ориентировочно в 15:30. Координаты стартового городка: 56.026892, 37.938064.

Велосипедная кросс-кантри гонки «SableRace» проходит при поддержке правительства Московской области и Фонда Президентских грантов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.