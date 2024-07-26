Названы самые сексуальные атлеты Олимпиады в Париже
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Зарубежные журналы опубликовали фото самых сексуальных спортсменов Олимпиады в Париже, сообщает РБК.
Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. В них примут участие тысячи спортсменов из множества различных стран.
Некоторые издания, к примеру The Sun и Elle Singapore, проверили соцсети атлетов и даже составили рейтинги сексуальности. Так, The Sun особенно выделил красоту 25-летней немецкой бегуньи Алисы Шмидт, у которой более 5 млн подписчиков в Instagram*.
Из мужчин Elle Singapore выделил американского пловца Калеба Дрессела. Также сексуальным признан и Габриэль Медина, профессиональный серфер из Бразилии.
Ранее организаторы соревнований заявили, что в Олимпийской деревне бесплатно будет роздано свыше 200 тыс. контрацептивов. А участникам соревнований даже пришлось проверить на прочность картонные «антисекс»-кровати.
*соцсеть принадлежит экстремистской компании Meta, запрещенной в РФ.