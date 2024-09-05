Коммунальщики Подмосковья убрали более 16 тыс дворов с начала лета

В Московской области специалисты коммунальной сферы с начала лета при помощи ручной уборки от мусора и смета очистили более 16 тыс. территорий. Из них: 366 — внутриквартальных проездов, 13 тыс. — дворовая территория, 2,5 тыс. — общественных пространств. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Летняя уборка предполагает очистку дворов от веток, уход за газонами, а также приведение в соответствие контейнерных площадок.

Наибольший объем работ выполнен в Сергиево-Посадском городском округе — 872 локации, Балашихе — 834 и Химках — 615.

В рамках регулярных объездов городских округов инспекторский состав министерства проверяет качество и своевременность выполнения специалистами сферы благоустройства своих обязанностей. При выявлении недочетов, а также при наличии жалоб от жителей ответственным лицам выдается предписание со сроками устранения замечаний в работе.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.