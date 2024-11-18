Коммунальщики Подмосковья собрали гумпомощь для участников СВО

Сотрудники восточной системы водоснабжения — филиала ГУП МО «Коммунальные системы Московской области» — продемонстрировали солидарность и патриотизм, собрав гуманитарную помощь для участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Посылка, подготовленная с учетом пожеланий защитников, включает:

250 пар перчаток,

4 горелки,

56 газовых баллонов,

мыло.

Гуманитарная помощь будет передана защитникам через молодежный центр. Волонтеры из Орехово-Зуева уже готовы доставить ее на передовую. Этот вклад необходим для обеспечения комфортных условий выполнения их важной миссии.

«Поддержка наших защитников — это не только долг, но и выражение искренней благодарности за их самоотверженность. Совместные усилия сотрудников коммунальных служб, молодежных организаций и волонтеров показывают, насколько важно единство в непростые времена. Мы гордимся инициативностью и неравнодушием наших коллег», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.