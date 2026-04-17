Коммунальщики Подмосковья с начала весны отремонтировали 30 счетчиков

С начала весны в Московской области специалисты коммунальных служб отремонтировали более 30 приборов учета в многоквартирных домах. В порядок привели индивидуальные и общедомовые счетчики после осенне-зимнего сезона, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Индивидуальный прибор учета устанавливается внутри квартиры — на трубах холодной и горячей воды, газовом оборудовании или в электрощите. Он фиксирует фактическое потребление ресурса в конкретном помещении. Если подача воды перекрыта и ресурс не используется, начисления не производятся. Общедомовой счетчик монтируется на вводе ресурса в здание — в подвале, на тепловом узле или главном электрощите — и учитывает суммарный объем потребления всего дома.

О неисправности могут свидетельствовать отсутствие движения диска или сигнала индикатора при включенных приборах, некорректная передача данных, заниженные показатели, появление влаги под стеклом или истечение межповерочного интервала, который для водосчетчиков составляет в среднем 4–6 лет.

Самостоятельно вскрывать пломбы, сверлить корпус, использовать магнит или проводить сварочные работы рядом со счетчиком запрещено. За такие действия предусмотрены штраф и перерасчет платы.

При поломке жителям рекомендуют обращаться в управляющую организацию или в территориальный отдел профильного министерства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что важно оцифровать всю коммунальную технику в Подмосковье, чтобы видеть объем работ каждой из единиц.

«Важно, безусловно, приобретать новое, но нужно внимательно, уважаемые коллеги, я вас очень прошу, как мы делаем каждый год, — посмотреть, что происходит в вашем хозяйстве. Сколько единиц техники на ходу, в каком она состоянии, что необходимо приобрести в части запасных частей», — сказал Воробьев.