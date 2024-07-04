Коммунальщики Подмосковья работают в усиленном режиме в период аномальной жары

Во избежание повреждений асфальтового покрытия и засухи растений в период аномальной жары коммунальные службы Подмосковья работают в усиленном режиме, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

«Работа коммунальных служб требует высокой отдачи. Ежедневно в поливе дворов, газона, клумб, а также в уборке территорий принимает участие более 17 тыс. человек и свыше 3,5 тыс. спецтехники. Сейчас мы также уделяем особое внимание и условиям труда задействованному в сезонных работах персонала, стараемся адаптировать графики дежурств и обеспечить всем необходимым. В том числе начальниками бригад организована раздача питьевой воды для рабочих», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

В усиленном режиме для того, чтобы охладить поверхность и снизить уровень деформации асфальта осуществляется полив газона и внутридворовых проездов. Работы проводятся рано утром или поздно вечером, во избежание попадания прямых солнечных лучей.

Также сотрудники спасают зеленые насаждения от засухи, для этого осуществляют полив клумб и кустарников большим количеством воды.

Меняется и график работы коммунальных служб в жару. Так, предусмотрено увеличение обеденного перерыва, чтобы сократить время пребывания сотрудников под палящими лучами солнца.

Аномально высокая температура воздуха будет сохраняться всю неделю.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.