Коммунальщики Подмосковья осваивают новые виды техники

В городском округе Истра завод по производству спецтехники предоставил новый фронтальный многофункциональный мини-погрузчик для испытания и отзыва о модели, сообщает пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Погрузчик сочетает в себе ряд преимуществ и предназначен для выполнения широкого спектра работ. Благодаря большому перечню быстросъемного навесного оборудования, например — щетка, ковш — специалисты коммунальной сферы смогут применять технику в разные сезоны.

Уже сейчас компания привлекает технику к мероприятиям по содержанию дворов и общественных пространств. Специалисты проводят работу по уборке смета и мелкого мусора. Также проводится промывка проездов и дворовых территорий.

Зимой погрузчик станет хорошим помощников во время уборки дворов от снега. Рабочие отмечают, что его компактность и небольшие габариты позволят расчищать территории, куда не сможет проехать большая техника.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.