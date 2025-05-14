Коммунальщики Подмосковья обновили коммунальную инфраструктуру в ДНР

В рамках мероприятий по оказанию помощи подшефному региону Подмосковья на ряду с текущей деятельностью по эксплуатации сетей водоснабжения и водоотведения, сотрудники коммунальных систем Московской области, подведомственных министерству ЖКХ Московской области, продолжают капитальный ремонт и работы по восстановлению объектов ЖКХ Новоазовского муниципального округа. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Завершился капитальный ремонт магистрального водовода протяженностью 6,7 км и двух водозаборных узлов по 50 куб. м. в селе Безыменное Новоазовского района Донецкой Народной Республики — восстановлен трубопровод, выполнен монтаж колодцев и водонапорных башен.

Обновленная система в ближайшее время позволит обеспечить бесперебойную подачу чистой питьевой воды, значительно улучшив условия жизни населения.

Чтобы система водоснабжения работала стабильно, в Безыменном силами подмосковных специалистов регулярно проводятся работы по перекладке сетей, которые не предусмотрены работами капитального характера.

Аварийно-восстановительные бригады «КС МО» уже заменили аварийные участки водопроводных сетей общей протяженностью более 500 метров.

Также «Коммунальные системы Московской области» продолжают работы по модернизации двух важных объектов коммунальной инфраструктуры в Новоазовске — водопроводной насосной станции и комплекса сооружений биоочистки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.