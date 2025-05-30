Коммунальщики Подмосковья обновили более 300 м водопроводных труб в Новоазовске

За прошедший месяц сотрудники Коммунальных систем Московской области оперативно устранили 54 технологических инцидента на водопроводных и канализационных сетях Новоазовского муниципального округа ДНР. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

В рамках работ по улучшению коммунальной инфраструктуры было заменено свыше 300 метров изношенного водовода.

Благодаря этому, к центральному водоснабжению подключено свыше 50 жителей микрорайона Еланчик. Также специалисты установили 5 соединительных муфт при производстве работ на сетях водоснабжения округа.

Кроме того, проведен ремонт водоподъемной колонны скважины с заменой 9,5 м трубы и обновлено насосное оборудование на водозаборных и канализационных станциях. Выполнен профилактический осмотр и текущий ремонт запорной арматуры.

В течение мая сотрудники предприятия устранили 21 технологический инцидент на сетях водоснабжения и восстановили проходимость 25 участков самотечной канализационной системы округа.

В настоящее время специалисты подмосковные специалисты продолжают капитальный ремонт на водозаборном узле и канализационной станции биологической очистки в Новоазовском муниципальном округе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.