Коммунальщики Подмосковья ликвидировали 13 технонарушений на сетях Новоазовска

Подмосковные специалисты продолжают работы по восстановлению и текущему ремонту инженерных коммуникаций в Новоазовском муниципальном округе ДНР. За прошедшую неделю сотрудники предприятия предприятия «Коммунальные системы Московской области» ликвидировали 13 технологических нарушений на водопроводных и канализационных сетях округа. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В числе выполненных аварийно-восстановительными бригадами работ: устранение 8 технологических нарушений на сетях водоснабжения, включая работы по перекладке 30 м аварийного участка водовода; восстановление проходимости 5 участков канализационной системы округа, в том числе ремонт напорного коллектора.

Помимо текущих мероприятий по поддержанию сетей водоснабжения и водоотведения, сотрудники коммунальных систем Московской области продолжают реализовывать проекты по капитальному ремонту инженерных коммуникаций Новоазовского муниципального округа в рамках мероприятий по оказанию помощи подшефному региону.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.