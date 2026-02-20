Коммунальщики почистили дороги и подготовились к вывозу снега в Одинцово
Фото - © Анна Артюшина
Четыре комбинированные дорожные машины (КДМ) Одинцовского дорожно-ремонтного строительного управления (ДРСУ) во время ночной смены чистили и обрабатывали против гололеда улицы. Техника работала в 1, 2, 3 и 8-м микрорайонах города.
Также ее заметили на главных магистралях Одинцова. Речь идет об улицах Маршала Жукова, Чикина, Говорова, Маршала Наделина, а также Можайском и Красногорском шоссе.
Старший водитель Одинцовского ДРСУ Дмитрий Михайлов рассказал, что во время ночной смены КДМ чистят дорогу и сбрасывают снег на прилегающую территорию. В этот период ключевая задача — поддержание порядка на дороге.
Утром задействуют трактора, погрузчики и самосвалы. Они будут вывозить снег и проводить более тщательную уборку. Ключевая задача дорожников — сделать так, чтобы к утру водители смогли комфортно и безопасно ездить.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.
«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.
