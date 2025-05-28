Коммунальщики отремонтировали вход в подъезд МКД в Ивантеевке

Управляющие организации Подмосковья продолжают работу по содержанию дворовых территорий и общего имущества многоквартирных домов. В числе ежедневных задач — обновление элементов благоустройства на общественных пространствах, приведение в порядок фасадов домов, а также территории во дворах. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

К примеру, в городском округе Красногорск у дома № 28 на ул. Успенской специалисты произвели покос травы на придомовой территории.

В городском округе Ивантеевка сотрудники УО локально отремонтировали участки балконов с привлечением промышленных альпинистов по адресу: ул. Школьная, дом № 12, а также выполнили ремонт покрытия входной группы по адресу: ул. Хлебозаводская, дом № 39А.

В округе Пушкинский, в доме № 17 в Красноармейске на ул. Морозова специалисты проводят ремонт крыльца и отмостки.

Содержание в нормативном состоянии общедомового имущества в МКД — это прямая обязанность управляющих организаций. Если УО некачественно выполняет свою работу, сообщить об этом можно в территориальные отделы министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что задача властей региона — найти с управляющими компаниями (УК) умные и эффективные решения, которые позволяют создавать комфортные условия жизни.

«Наш сегодняшний семинар организован, чтобы выработать вместе модель функционирования управляющих компаний, понять, что нужно сделать для улучшения их деятельности. Наша команда старается делать максимально открытой свою работу — это касается и „Добродела“, и нашего проекта, который предполагает предоставление услуг управляющих компаний в МФЦ», — сказал Воробьев.

Он добавил, что УК всегда находятся в гуще событий, а потому им особенно важно развиваться в своей работе. От этого зависит доверие людей.