Коммунальщики округа Пушкинский за несколько дней устранили десятки засоров

Для обеспечения комфорта жителей коммунальные службы округа Пушкинский в ежедневном режиме промывают сети холодного водоснабжения и устраняют засоры. В работе задействована как рабочая сила, так и техника. Переданные службам каналопромывочные машины позволяют своевременно отрабатывать проблемные участки. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

За последние несколько дней рабочие устранили течь в колодцах на улицах Кузнецкий Мост и Спортивной в мкр Мамонтовка, устранили прорыв сети ХВС у дома 17 по ул. Марата в Заветах Ильича. Здесь же устранили излив на рельеф у дома 12 по ул. Крылова и прочистили колодцы на улицах Мира, Чкалова, Первомайской и Горького.

В поселке Черкизово у дома № 32 по ул. 2-й Водопроводной устранили течь ХВС, в поселке Правдинский ликвидировали засоры у домов № 15 и 64 по ул. Лесной и установили новый канализационный колодец на ул. Пушкинской. Устранили канализационные засоры в поселке Зверосовхоза и в селе Ельдигино.

В Пушкино отработали проблемные объекты по Московскому проспекту, Ярославскому шоссе, а также на улицах 2-й и 3-й Серебрянской, Некрасова, Вокзальной, Просвещения, на 2-м Фабричном проезде и на улице Крыловской в мкр Клязьма.

Коммунальные службы обращаются к жителям с просьбой использовать канализацию строго по назначению, чтобы минимизировать вероятность возникновения новых засоров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.