Коммунальщики округа Пушкинский срубили аварийные деревья по просьбам жителей

Коммунальные службы округа Пушкинский активно отрабатывают обращения жителей по ликвидации сухих и аварийных деревьев. На ул. Тургенева, дом № 9 в Пушкине специалисты МКУ «Пушгорхоз» провели мероприятия по спилу сухих насаждений, сообщает пресс-служба администрации округа.

Ход работ проконтролировала уполномоченный главы округа Нина Ушакова. Она отметила, что выросло число обращений, направленных через портал «Добродел», с просьбой кронировать деревья или провести опиловку, например, сухостоя. Цели различны: иногда жильцы хотят просто улучшить внешний вид зеленых насаждений в своем дворе и как-то оформить кроны деревьев, а иногда — просят обеспечить безопасность.

«До сих пор коммунальные службы округа продолжают ликвидировать последствия майского ненастья, ведь информация от жителей, где они просят устранить поврежденные деревья, поступает и сегодня. В Пушкино тогда пострадали более сотни деревьев, и это только в первый день урагана. Сегодня имела возможность наблюдать за ходом ликвидации сухостоя вместе с жителями, которые напомнили о том, что в этом дворе очень ждут и обновления пешеходной тропы. Информацию об этом они также направили на портал „Добродел“», — рассказала Нина Ушакова.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.