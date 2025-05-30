Коммунальщики округа Пушкинский оперативно отрабатывают заявки в «Добродел»

В рамках общественного контроля совместно с жителями и представителями МКУ «Пушгорхоз» уполномоченный главы округа Пушкинский Нина Ушакова проверила состояние территории неподалеку от дома № 9 по улице Маковского в Пушкино. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

С просьбой убрать мусор с придорожной полосы и навести порядок, покосив траву ближе к дворовой части, обратились сразу несколько жителей дома — через интернет-портал «Добродел» поступило сразу 4 заявки. Весной и летом вопросы состояния дворов и междворовых проездов всегда остаются в топе обращений жителей. Практически каждая третья электронная жалоба касается этой тематики.

«Специалисты справляются и весьма успешно. Убедилась в этом лично в ходе сегодняшнего рейда. Инспектируемая территория достаточно большая, район густонаселенный. Здесь расположено более 10 многоквартирных домов, объекты торговли, большая детская игровая площадка, несколько досуговых учреждений. Работники МКУ „Пушгорхоз“ потратили чуть более двух часов на то, чтобы навести здесь порядок. После рейда представители общественности выразили удовлетворение качеством выполненных работ», — прокомментировала Нина Ушакова.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.