Коммунальщики нашли необычные предметы в канализации Егорьевск-Воскресенск

В грабельном отделении головной канализационной насосной станции канализационного коллектора Егорьевск-Воскресенск — филиала специалисты коммунальных систем Московской области обнаружили необычные объекты. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

В течение 12 часов из трубопровода дежурная бригада из двух человек извлекла 43 ведра шариков, напоминающих каучук. Ранее они были сброшены в систему водоотведения.

Обычно основными загрязнителями канализационных сетей являются ветошь, средства личной гигиены и влажные салфетки, которые с решеток грабельного отделения снимаются в больших количествах. Однако появление подобных необычных предметов затрудняет работу оборудования и может привести к повреждениям и внештатным ситуациям.

Общий объем найденных предметов составил 430 литров.

Сбрасывать в систему водоотведения посторонние предметы и мусор — запрещено.

Соблюдение правил утилизации отходов поможет сохранить инфраструктуру в исправном состоянии и обеспечит комфортные условия для всех жителей Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность модернизации системы ЖКХ в регионе.

«Прошлая зима была сложной, с низкими температурами, были аварии, поэтому мы предусмотрели достаточно масштабную программу модернизации ЖКХ. Эта зона ответственности муниципальных и региональных органов власти — одна большая магистраль. Кроме того, мы реализуем концессионные соглашения в партнерстве с «Газпромом», — рассказал Воробьев.