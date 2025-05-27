Коммунальщики нашли необычные предметы в канализации Егорьевск-Воскресенск
Фото - © Источник: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
В грабельном отделении головной канализационной насосной станции канализационного коллектора Егорьевск-Воскресенск — филиала специалисты коммунальных систем Московской области обнаружили необычные объекты. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.
В течение 12 часов из трубопровода дежурная бригада из двух человек извлекла 43 ведра шариков, напоминающих каучук. Ранее они были сброшены в систему водоотведения.
Обычно основными загрязнителями канализационных сетей являются ветошь, средства личной гигиены и влажные салфетки, которые с решеток грабельного отделения снимаются в больших количествах. Однако появление подобных необычных предметов затрудняет работу оборудования и может привести к повреждениям и внештатным ситуациям.
Общий объем найденных предметов составил 430 литров.
Сбрасывать в систему водоотведения посторонние предметы и мусор — запрещено.
Соблюдение правил утилизации отходов поможет сохранить инфраструктуру в исправном состоянии и обеспечит комфортные условия для всех жителей Подмосковья.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность модернизации системы ЖКХ в регионе.
«Прошлая зима была сложной, с низкими температурами, были аварии, поэтому мы предусмотрели достаточно масштабную программу модернизации ЖКХ. Эта зона ответственности муниципальных и региональных органов власти — одна большая магистраль. Кроме того, мы реализуем концессионные соглашения в партнерстве с «Газпромом», — рассказал Воробьев.