Коммунальщики Лыткарина устраняют последствия циклона Валли

Сильный снегопад, вызванный циклоном «Валли», обрушился на Лыткарино 19 февраля 2026 года. В городе за сутки может выпасть более 70% месячной нормы осадков, коммунальные службы переведены на усиленный режим работы.

Коммунальные службы Лыткарина ликвидируют последствия мощного снегопада. По прогнозам синоптиков, за сутки в городе выпадет более 70% осадков от месячной нормы. Ожидается, что этот снегопад станет одним из самых сильных за все время регулярных наблюдений в столице и Подмосковье.

На улицах задействованы 75 единиц спецтехники, в том числе 35 машин тяжелой группы. Более ста рабочих расчищают тротуары, остановки и подходы к контейнерным площадкам вручную. Особое внимание уделяют входным группам жилых домов и пешеходным зонам.

Автомобилистов просят быть предельно внимательными и по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, отдав предпочтение общественному. Пешеходам рекомендуют избегать обочин и соблюдать осторожность при переходе проезжей части.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. Специфика заключается в том, что, если не многие, то заметное количество наших жителей уже перешло на летнюю резину. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.