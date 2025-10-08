Коммунальщики Лосино-Петровского горокруга получили новую спецтехнику

сегодня в 17:25

В распоряжение Лосино-Петровского округа передан многофункциональный экскаватор-погрузчик «ELAZ BL 888». Основной функционал полученной машины включает в себя проведение земляных работ, связанных с инженерными сетями. Она предназначена для проведения работ по обслуживанию и ремонту объектов коммунальной инфраструктуры, сообщает пресс-служба администрации округа.

Применение данной техники позволит обеспечить выполнение таких задач, как: разработка траншей для прокладки и ремонта инженерных коммуникаций, вскрытие и обслуживание колодцев, планировка и перемещение грунта.

Использование современного экскаватора-погрузчика направлено на повышение оперативности при ликвидации аварийных ситуаций и поддержание объектов коммунального хозяйства в нормативном состоянии.

«Оснащение современной техникой позволяет оптимизировать процессы выполнения земляных работ и повысить эффективность обслуживания коммунальных объектов», — сообщил представитель эксплуатирующей службы.

Данное мероприятие по передаче спецтехники осуществляется в рамках масштабной программы оснащения, которую реализуют Министерство жилищно-коммунального хозяйства и Министерство энергетики Московской области. В течение последних нескольких лет профильными ведомствами проводится плановая централизованная закупка оборудования для нужд муниципальных образований региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что необходимо максимально включиться в работу по поиску и найму персонала в сфере ЖКХ, так как наблюдается нехватка сотрудников.

«У нас очень заметно не хватает людей в каждом муниципалитете — все, что касается разнорабочих, а также работников ЖКХ и аварийных служб, и управляющих компаний», — сказал Воробьев.