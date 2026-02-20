Коммунальщики Люберец обеспечили проезд в снегопад 19 февраля

Коммунальные службы городского округа Люберцы 19 февраля перешли на круглосуточный режим работы из-за мощного снегопада. Спецтехника трижды за сутки выходила на очистку дорог, что позволило сохранить движение общественного транспорта и автомобилей.

Мощный циклон, обрушившийся на столичный регион, потребовал мобилизации всех сил комбината благоустройства и ЖКХ Люберец. Дорожно-комбинированные машины в течение суток трижды выходили на сгребание и прометание снега, а также на обработку улиц противогололедными реагентами. Основная задача — не допустить транспортного коллапса.

Водители спецтехники работали практически без перерыва. Водитель КДМ Александр Заводин, который трудится на предприятии с 2012 года, заступил на смену накануне и отлучался домой только на ужин, после чего вновь вернулся к работе.

Директор ОКБ ЖКХ Ярослав Овчаров пояснил, что на предприятии разработана четкая тактика действий при интенсивных осадках.

«Подготовленные дорожно-комбинированные машины выходят на обработку и зачистку улично-дорожной сети. Сначала работаем в северной части округа, где ниже трафик, после полуночи переходим в центр, а под утро проводим комплексную обработку перед пиковыми нагрузками», — пояснил Овчаров.

По его словам, без постоянной уборки улицы быстро превратились бы в сугробы. Несмотря на сложные погодные условия и локальные заторы из-за ДТП, движение общественного транспорта в округе сохраняется. Работы продолжатся до утра, после короткого отдыха техника вновь выйдет на линии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.