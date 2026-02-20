Коммунальщики Люберец круглосуточно убирают снег с дорог с помощью спецтехники

Фото - © На одну улицу уходит несколько часов работы, а в период интенсивного снегопада может потребоваться и вся ночь./Наталья Лымарь

В городском округе Люберцы работы по расчистке и уборке снега ведутся даже ночью. Для эффективной очистки дорог коммунальщики применяют коммунально-дорожные машины, оснащенные отвалом и щеточным оборудованием. По словам главного инженера комбината благоустройства и ЖКХ Люберец Дмитрия Давыдова, такие машины позволяют убирать снег до основания асфальта и оснащены разбрасывателями реагентов для предотвращения обледенения.

Колонна снегоуборочной техники выходит на дороги округа в ночное время. На улице 3-е Почтовое отделение работает лаповый погрузчик, который сотрудники называют «золотые ручки». К нему подъезжают самосвалы, которые наполняются снегом и отправляются на снегоплавильный пункт.

Для уборки тротуаров и обочин используется малогабаритный погрузчик, который завершает работу после тяжелой техники. На одну улицу уходит несколько часов, а в период сильного снегопада уборка может продолжаться всю ночь, чтобы утром жители могли безопасно добраться до работы и учебных заведений.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.