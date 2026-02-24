Коммунальщики Каширы устраняют последствия снегопада

Коммунальные службы Каширы 24 февраля работают в усиленном режиме из-за снегопада. Во дворах и на проездах задействованы десятки единиц техники и сотни рабочих, осадки могут продолжаться до полуночи.

Очередной снегопад обрушился на Каширу 24 февраля. Коммунальные службы города усилили работу: специалисты расчищают проезды и вывозят снежные навалы.

Во дворе на улице Садовой у домов №26к1 и 24/2 сотрудники МБУ «Благоустройство» провели механизированную уборку. В работах задействовали трактор-погрузчик и два самосвала, также территорию расчищали дворники с лопатами.

Параллельно сотрудники УК «ЖКХ без границ» вывозили снег со двора на улице Юбилейной, 12. Здесь также работали трактор-погрузчик и самосвалы. Работники зеленого хозяйства очистили тротуары и подходы к подъездам.

Всего в уборке города задействовали 90 единиц техники и 340 рабочих. По прогнозам, снегопад может продлиться до полуночи.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что муниципалитеты получили партию спецтехники, чтобы уборка снега в сезонное время проходила в 2,5 раза быстрее, чем раньше.

«У нас в Подмосковье 15 тыс. дворов, большое количество общественных пространств, и ежегодно их число растет. Спасибо всем, кто ежедневно поддерживает порядок», — написал Воробьев.