Коммунальщики Домодедова усилили уборку снега 19 февраля

Коммунальные службы Домодедова утром 19 февраля вышли на усиленную уборку из-за сильного снегопада и порывистого ветра. Работы начались с шести часов утра и охватили дороги, тротуары и дворы города.

Из-за ухудшения погоды специалисты работают в усиленном режиме. Задействованы как механизированная техника, так и дворники для ручной очистки территорий.

В первую очередь коммунальщики расчищают дороги общего пользования и подъезды к социально значимым объектам — больницам, школам и детским садам. Это необходимо для безопасного проезда транспорта и свободного передвижения пешеходов.

Особое внимание уделяют центральной магистрали города — Каширскому шоссе. Здесь работают самосвалы и тракторы с щеточным оборудованием. Техника поэтапно убирает снег с проезжей части и обочин, после чего его вывозят на специализированные полигоны, чтобы не перекрывать движение и минимизировать пробки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.