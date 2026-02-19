Коммунальщики Черноголовки расчищают город от циклона Валли

сегодня в 14:36

Сильный снегопад, вызванный циклоном «Валли», 19 февраля накрыл Черноголовку в Подмосковье. С 8:00 сотрудники МБУ «Служба благоустройства» убирают снег на улицах и во дворах, по прогнозам осадки продлятся до утра пятницы.

С 8 утра коммунальные службы приступили к уборке города во время снежного циклона «Валли», который накрыл Москву и Московскую область. По данным синоптиков, в течение суток может выпасть рекордное количество осадков.

В первую очередь рабочие расчистили территории у автостанции, поликлиники, школ и детских садов. После этого техника и дворники перешли к уборке дворовых территорий.

Главную транспортную артерию города — Институтский проспект — регулярно очищают тяжелые комбинированные машины на базе «Камаза». Всего в работе задействованы 16 дворников, пять тракторов «Беларус», четыре погрузчика и один самосвал.

По прогнозам, снегопад продлится до 5:00 пятницы. Уже в 5:30 коммунальщики вновь выйдут на смену.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.