Коммунальщики Балашихи выполнили около 500 работ за месяц

Специалисты Балашихинских коммунальных систем за месяц провели порядка 500 работ на сетях водоснабжения и водоотведения в Балашихе. Они промыли резервуары и трубопроводы, устранили засоры и отремонтировали оборудование, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Еженедельно специалисты выполняют сотни мероприятий на сетях водоснабжения и водоотведения, что позволяет поддерживать надежность и эффективность коммунальной инфраструктуры. За отчетный период общий объем работ составил около 500. В частности, проведена промывка резервуара чистой воды объемом 2 300 кубометров на водозаборном узле №2-14 в микрорайоне Купавна. Этот объект обеспечивает водоснабжение более 12 тыс. жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе реализуется большая программа по модернизации водозаборных узлов и канализационно-насосных станций.

«У нас большая программа и по ВЗУ, и по КНС — все имеет свою специфику, особенности. <…> Прошу еще раз расставить акценты и на эти КНС, которые вы (министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев — ред.) сопровождаете», — напомнил Андрей Воробьев.