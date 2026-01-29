Коммунальщики Балашихи очищают микрорайон Балашиха-3 от снега 29 января

В микрорайоне Балашиха-3 29 января продолжается уборка снега после сильного снегопада. Коммунальные службы очищают проезжие части, остановки и тротуары на улицах Пушкинская, Белякова, Чехова и проезде Трудовых резервов.

Водитель трактора МТЗ Константин Березин отметил, что выходит на работу с шести утра уже несколько дней подряд. По его словам, самой трудной задачей остается расталкивание снега. Он добавил, что усталость и недосып сказываются на настроении работников, однако работа не прекращается.

В уборке снега в Балашихе задействовано 139 единиц спецтехники, включая комбинированные дорожные машины, тракторы МТЗ, экскаваторы-погрузчики, мини-погрузчики, самосвалы и фронтальные погрузчики. К работам привлечены 140 дорожных рабочих и более тысячи дворников. Дороги, дворы и территории у социальных учреждений очищают в течение суток.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что муниципалитеты получили партию спецтехники, чтобы уборка снега в сезонное время проходила в 2,5 раза быстрее, чем раньше.

«У нас в Подмосковье 15 тыс. дворов, большое количество общественных пространств, и ежегодно их число растет. Спасибо всем, кто ежедневно поддерживает порядок», — написал Воробьев.