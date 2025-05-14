Коммунальщики активно наводят порядок на газонах в Шатуре

В муниципальном округе Шатура приступили к покосу травы на придомовых и общественных территориях. Своевременное скашивание зеленой растительности — это важный момент весенне-летнего этапа благоустройства городских пространств. От того, насколько ухоженными будут улицы, парки и скверы, зависит комфорт жителей. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Покосом травы работники коммунальных служб будут заниматься до осени. Сейчас бригады косарей от управляющих компаний и службы дорожного хозяйства и благоустройства ведут борьбу с растительностью во дворах. Здесь высота травы не должна превышать 20 см. При этом ширина полосы кошения составляет 1,5 м от твердого покрытия.

«Вовремя скошенная трава позволяет предотвращать размножение вредителей в зарослях, уменьшает количество пыли, накапливающейся в высокой траве. Да и в целом, стриженные газоны придают аккуратный вид нашим улицам и дворам», — поделилась жительница города Татьяна.

По информации медиков, покос травы способствует уменьшению в воздухе количества пыльцы и других аллергенов. Ведь после деревьев весной активно начинают цвести травянистые растения. И это настоящее испытание для людей, страдающих поллинозом.

Следить за содержанием газонов должны и собственники строений и зданий. Согласно правилам благоустройства, они обязаны своевременно убирать прилегающую территорию от мусора, в том числе и окашивать траву. Бороться с сорной растительностью призывают и владельцев загородных участков. Им следует убирать траву не только на своей территории, но и скашивать все с внешней стороны — вдоль забора, поскольку это пожароопасно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.