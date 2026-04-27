Коммунальные службы Зарайска устранили последствия снегопада

Коммунальные службы Зарайска ликвидировали последствия сильного снегопада, затруднившего движение в городе. В работах задействованы 10 единиц техники и более 100 сотрудников, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Снегопад осложнил обстановку на дорогах и тротуарах Зарайска. Из-за обильных осадков проезжая часть и пешеходные зоны оказались занесены снегом, а упавшие деревья создали потенциальную угрозу для жителей и автомобилистов.

Для расчистки улиц коммунальные службы задействовали 10 единиц спецтехники. Проводится прометание дорог, уборка тротуаров и общественных пространств. Параллельно специалисты распиливают и вывозят поваленные деревья.

«Мы прилагаем все усилия, чтобы как можно быстрее восстановить нормальные условия для жизни в городе», — отметил представитель коммунальной службы.

Работы ведутся в круглосуточном режиме. В администрации подчеркнули, что все ресурсы направлены на то, чтобы минимизировать последствия непогоды и обеспечить безопасное передвижение по городу.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что муниципалитеты получили партию спецтехники, чтобы уборка снега в сезонное время проходила в 2,5 раза быстрее, чем раньше.

«У нас в Подмосковье 15 тыс. дворов, большое количество общественных пространств, и ежегодно их число растет. Спасибо всем, кто ежедневно поддерживает порядок», — написал Воробьев.