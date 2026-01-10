Коммунальные службы в Дубне переведены на усиленный режим работы

В Дубне все силы городских дорожных служб, управляющих компаний, подрядчиков — задействованы, вся техника вышла на улицы для борьбы со стихией. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Снегопад продолжается, работы идут в экстренном режиме. На улицы вышли не только городские КАМАЗы и погрузчики, к борьбе с циклоном «Фрэнсис» привлечены управляющие компании, подрядные организации. Снегоуборочная техника сдвигает снег с проезжей части на обочину. Он сразу грузится и вывозится на полигоны. Важно, чтобы дороги были очищены как можно быстрее, чтобы избежать заторов и обеспечить безопасность движения.

«Коммунальные службы переведены на усиленный режим и будут работать до полной расчистки дорог. Основные усилия направлены на уборку улиц, по которым ходит общественный транспорт, тротуаров, а также дорог частного сектора. Параллельно продолжается и вывоз снега с городских улиц», — сообщил глава Дубны Максим Тихомиров.

С шести часов утра, когда в Дубне начался снегопад, были мобилизованы все силы. К дежурным машинам, которые посменно были заняты расчисткой городских улиц со второго января в штатном режиме, присоединилась дополнительная техника. На расчистке города от снега сейчас задействовано более 40 единиц техники. Ручной уборкой заняты несколько десятков человек. С улиц уже вывезено более 10 тысяч кубометров снега. На ближайшие дни, пока не нормализуется ситуация, режим работы — круглосуточный.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.