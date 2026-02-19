Коммунальные службы Солнечногорска устраняют последствия циклона Валли

Коммунальные службы Солнечногорска 19 февраля с раннего утра ликвидируют последствия циклона «Валли». Техника и рабочие расчищают дороги и дворы, чтобы обеспечить проходимость и безопасность жителей.

Коммунальные службы городского округа Солнечногорск приступили к уборке снега на рассвете. Спецтехника и бригады вышли на улицы города для расчистки проезжей части и пешеходных зон.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что муниципалитеты получили партию спецтехники, чтобы уборка снега в сезонное время проходила в 2,5 раза быстрее, чем раньше.

«У нас в Подмосковье 15 тыс. дворов, большое количество общественных пространств, и ежегодно их число растет. Спасибо всем, кто ежедневно поддерживает порядок», — написал Воробьев.