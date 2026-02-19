Коммунальные службы Реутова перешли на усиленный режим из-за снегопада

Мощный снегопад обрушился на Подмосковье в ночь на 19 февраля, после чего коммунальные службы Реутова перевели на круглосуточный режим работы. Спецтехника вышла на расчистку улиц и обработку дорог противогололедными материалами.

По словам начальника отдела дорожного хозяйства Антона Варфоломеева, снегопад в регионе носит крайне интенсивный характер. Он отметил, что дорожные службы работают в две смены без перерывов.

В уборке задействованы три дорожно-коммунальные машины, семь тракторов МТЗ и три пескоразбрасывателя для обработки тротуаров. Техника возвращается на базу только для пополнения запасов пескосоляной смеси и противогололедных материалов. После расчистки планируется вывоз снега из прибордюрной части дорог.

«Техника работает в круглосуточном режиме, будем убирать до окончания снегопада», — пояснил Варфоломеев.

Он обратился к жителям с просьбой по возможности не оставлять автомобили на проезжей части или парковать их так, чтобы не мешать работе спецтехники. Пешеходам рекомендовано соблюдать осторожность, поскольку при такой интенсивности осадков оперативная расчистка затруднена.

На данный момент для обработки дорог загружено 40 тонн песка. К вечеру объем может увеличиться почти до 100 тонн за счет постоянного пополнения запасов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.