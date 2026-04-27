Коммунальные службы Раменского округа устраняют последствия снегопада

Снегопад вернулся в Раменский округ и, по прогнозам синоптиков, продлится до среды. Дорожные и коммунальные службы с утра обрабатывают трассы и расчищают дворы, к работам привлечены десятки специалистов и единиц техники, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Из-за похолодания на дорогах местами образовались гололедица и снежные заносы. Для обеспечения безопасного движения трассы обрабатывают противогололедными материалами. В работах задействованы 50 единиц техники и 324 дворника, которые очищают дворовые и общественные территории.

Зафиксировано 20 упавших деревьев. Их распиловкой и вывозом занимаются 13 бригад. Компания «Россети» направила 14 бригад для устранения возможных аварий и одну бригаду пильщиков.

В расчистке дорог участвуют 68 специалистов, три комбинированные дорожные машины, 10 самосвалов, 13 погрузчиков и 15 тракторов. Водителей просят быть предельно внимательными. Тем, кто уже перешел на летнюю резину, рекомендуют временно отказаться от поездок на личном транспорте и воспользоваться общественным.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что вовлеченность глав округов Подмосковья и энергосетевых компаний в устранение последствий аномального снегопада в начале мая очень важна. Губернатор также отметил партнерскую работу и с «Россетями», и с подразделениями МЧС, с региональными структурами. Это было критически важно, по его словам.

«Эта авария была ликвидирована. Хочу подчеркнуть важность вовлеченности глав, сопровождения всех очень важных технологических этапов. Здесь я имею в виду оперативное подключение передвижных электростанций для того, чтобы подать тепло, для того, чтобы работали ВЗУ», — сказал Воробьев.