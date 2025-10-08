Коммунальные службы Раменского округа готовы к зимнему периоду

МБУ «Содержание и благоустройство» завершило подготовку к зимнему периоду. В ходе ежегодного смотра техники проверена готовность подвижного состава для уборки дворовых территорий, внутриквартальных проездов и общественных пространств, расположенных на территории округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации Раменского округа.

Весь парк из 112 единиц техники прошел техническое обслуживание и готов к эксплуатации в зимний период. Коммунальные службы сформировали полный запас противогололедных материалов, которые будут использоваться для обработки дорог и тротуаров в период гололеда.

Для персонала дополнительно закуплено 300 комплектов зимней спецодежды и необходимый ручной инвентарь. Руководство учреждения подчеркивает важность заблаговременной подготовки к зимнему сезону для обеспечения бесперебойной работы коммунальных служб и комфортных условий для жителей города.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность модернизации системы ЖКХ в регионе.

«Прошлая зима была сложной, с низкими температурами, были аварии, поэтому мы предусмотрели достаточно масштабную программу модернизации ЖКХ. Эта зона ответственности муниципальных и региональных органов власти — одна большая магистраль. Кроме того, мы реализуем концессионные соглашения в партнерстве с „Газпромом“», — рассказал Воробьев.