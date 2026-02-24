Коммунальные службы Подмосковья вывели 2,6 тыс техники на уборку снега

Коммунальные службы Подмосковья продолжают плановую расчистку дворов и общественных пространств от снега. В работах задействованы 2,6 тыс. единиц техники и около 5,3 тыс. специалистов, приоритет отдают входным группам домов и подъездам к социальным объектам, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Городские службы обеспечивают чистоту и безопасность во всех муниципалитетах региона. В первую очередь расчищают входные группы многоквартирных домов, лестничные пролеты, а также подъезды к социально значимым объектам и контейнерным площадкам.

По состоянию на 14:00 в работе задействованы 2,6 тыс. единиц специализированной техники — дорожные машины, погрузчики, самосвалы для вывоза снега, мини-погрузчики, трактора МТЗ и средства малой механизации. Ручную уборку выполняют порядка 5,3 тыс. специалистов городского хозяйства.

«План по уборке территорий был составлен заранее. Контроль расчистки входных групп осуществляем через видеокамеры, установленные на подъездах. Кроме того, на территориях своевременность уборки мониторят инспекторы нашего ведомства», — отметил вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.

Жителей просят не оставлять личный транспорт на проезжей части дворов, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд снегоуборочной техники. Работа служб направлена на минимизацию неудобств и обеспечение безопасности пешеходов и водителей.

Важно видеть каждое мероприятие по подготовке дорожных и транспортных служб к зимнему периоду в цифровой системе, подчеркнул губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Только это позволяет видеть эффективность работы тех служб, которые отвечают за чистые дороги и убранные дворы, а также эффективность работы техники, которую мы постоянно обновляем и приобретаем», — сказал Воробьев.