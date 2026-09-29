Коммунальные службы Подмосковья восстановили 1 389 элементов освещения

Коммунальные службы в сентябре по обращениям жителей через портал «Добродел» восстановили 1 389 элементов освещения в подъездах и входных группах многоквартирных домов Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Специалисты министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области контролировали работу с обращениями жителей. Больше всего элементов освещения восстановили в Люберцах — 141, Мытищах — 102, Химках — 100, Балашихе — 80 и Красногорске — 69.

За исправность освещения в местах общего пользования отвечает организация, управляющая многоквартирным домом: управляющая компания, ТСЖ или ЖСК. Она должна регулярно проверять осветительные приборы и электропроводку, заменять перегоревшие лампы, ремонтировать светильники и выключатели.

О неисправности жители могут сообщить управляющей организации, через портал «Добродел» или приложение «Госуслуги Дом». Также можно обратиться в территориальный отдел министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть в состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.