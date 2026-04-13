Коммунальные службы Подмосковья оштрафованы на 7,8 млн рублей

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области подвело итоги еженедельного заседания по рассмотрению дел об административных правонарушениях. Общая сумма штрафов для управляющих и ресурсоснабжающих организаций составила более 7,8 млн рублей, сообщила пресс-служба министерства.

На рассмотрении руководящего состава ведомства находилось 66 дел, возбужденных в отношении организаций, работающих в городских и муниципальных округах: Электросталь, Шатура, Балашиха, Реутов, Богородский, Егорьевск, Жуковский, Лыткарино, Люберцы, Луховицы, Подольск, Красногорск, Руза, Солнечногорск, Долгопрудный, Химки, Клин, Дмитров, Мытищи, Королев, Сергиев Посад и Щелково.

Основными темами нарушений стали:

ненадлежащее содержание общего имущества в многоквартирных домах;

перерывы в подаче горячей воды, превышающие установленную продолжительность;

подтопленные подвалы в МКД;

нарушения при рассмотрении обращений граждан;

задолженность управляющих организаций перед ресурсоснабжающими организациями;

нарушения при содержании общедомового газового оборудования.

Окончательные решения вынесены по 59 административным делам. Еще 2 дела отложены для выяснения юридически значимых обстоятельств, 5 дел возвращены на доработку. В качестве наказания по 5 делам организациям объявлено предупреждение.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.

Проверить состояние спецсчета дома, узнать дату проведения капитального ремонта в вашем доме и напрямую задать вопрос специалисту Фонда капитального ремонта Московской области жители региона могут с помощью приложения «Госуслуги.Дом».

