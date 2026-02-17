Коммунальные службы Подмосковья начали подготовку к весне

Муниципальные бюджетные учреждения по содержанию территорий Московской области начали подготовку к весенне-летнему сезону, сообщили в пресс-службе министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Уже сейчас идет плановая работа по обеспечению баз всем необходимым для предстоящих работ по благоустройству, уборке и озеленению.

«До 15 марта мы планируем завершить формирование ресурсных баз оборудования и материалов всех наших МБУ — коммунальные службы к весне будут укомплектованы всем необходимым, от инструментов и рассады до запчастей и спецодежды. Учитываем при расчетах также инвентаризационные остатки и нормирование, что позволяет корректно рассчитать потребность и избежать дефицита в пиковые периоды», — отметил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.

Отмечается, что в преддверии весны необходимо закупить инструменты и инвентарь для уборки — грабли, метлы, мешки и другие расходные материалы, запасные части и комплектующие для ремонта малых архитектурных форм, детских игровых площадок, урн и скамеек и другое.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность динамики и контроля при проведении сезонных работ во дворах.



«Строительство, благоустройство, ЖКХ, <…> здесь тоже очень важна динамика», — сказал Воробьев.