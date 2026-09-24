Коммунальные службы Подмосковья начали осеннюю уборку листвы

Коммунальные службы с началом осени приступили к уборке листвы во дворах и общественных пространствах Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Коммунальные службы убирают листву во всех муниципалитетах Подмосковья под контролем областного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору. Мокрые листья делают тротуары и ступени скользкими, а также забивают решетки ливневой канализации. Из-за этого образуются лужи, которые зимой превращаются в наледь. Сухая листва может загореться от окурка или искры при сварочных работах.

Для уборки используют специальную технику. С газонов и дорожек листья сдувают мобильными устройствами, затем растительную массу собирают мини-погрузчики.

«Уже не первый год мы переходим на цифровые стандарты содержания территорий, продолжаем внедрять в систему контроля деятельности коммунальных служб нейросетевые алгоритмы и искусственный интеллект. Основной инструмент работы сегодня — цифровая платформа на базе сервиса «Яндекс Go для бизнеса», который позволяет отслеживать местоположение каждого дворника и техники в режиме реального времени», — ранее отметил вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.

По словам вице-губернатора, власти получают обратную связь от работников и жителей и планируют развивать цифровые сервисы и диспетчеризацию. Коммунальные службы работают ежедневно, в том числе в выходные и праздники, независимо от погоды. По мере усиления листопада объем работы сотрудников муниципальных учреждений будет расти.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.