Коммунальные службы Павловского Посада вышли на ночную уборку

В Павловском Посаде коммунальные службы круглосуточно борются с последствиями циклона. На улице Кирова сотрудники «ДРСУ» приступили к уборке снега с обочин.

Смена у этой бригады началась еще 28 января в 21:00. Работать им предстоит до 5:00. Основную массу убирают при помощи снегопогрузчика. Несколько человек координируют работу техники сбоку. Связь сотрудники держат по рации.

Снегопогрузчик проезжает вдоль дороги и собирает ледяную массу большой лопатой. С нее снег по ленте попадает в самосвал, который двигается за машиной. В кузов такой техники помещается около 20 кубометров ледяной массы. Кузов заполняется буквально за несколько минут. После этого машина уезжает на разгрузку на полигон, а ее место занимает следующая.

За ночь рабочим предстоит очистить всю центральную часть города. Техника проходит по двум сторонам улицы, очищая обочину. В порядок приводят и парковки. На уборку одной улицы у специалистов уходит около 4 часов. На это время движение на дороге не перекрывают.

Всего на улицах города работает больше 35 сотрудников «ДРСУ» и 40 единиц техники: тракторы, снегопогрузчики, самосвалы. Утром на уборку выйдут дополнительные бригады. Всего в городском округе работает больше 400 специалистов и 200 единиц техники.

