Коммунальные службы Наро-Фоминска оснащают технику и запасают реагенты к зиме

О готовности муниципалитетов к зимнему периоду шла речь на еженедельном совещании губернатора Андрея Воробьева с областным правительством и главами округов. Обсудили и подготовку коммунальщиков в Наро-Фоминске, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

С раннего утра на территории МБУ «Благоустройство и дорожное хозяйство» царит рабочая атмосфера — тракторы один за другим отправляются на задания. Большая часть техники уже переведена на зимний режим: на машинах установили специальные ковши, щетки и отвалы, а вместо водяных бочек теперь емкости для реагентов. Расконсервирована и спецтехника, которая работает только зимой, — например, лаповый погрузчик для быстрой погрузки снега и грейдер для работы на заснеженных дорогах.

Почти 100 единиц техники всех видов обслуживают Наро-Фоминск и его окрестности, а также территории теруправлений Таширово и Атепцево.

Как отмечает водитель комбинированной дорожной машины Александр Рожков, его автомобиль полностью прошел техобслуживание и ожидает первого снегопада для начала зимней уборки.

На специальном складе уже сформирован запас реагентов. Пескосоляную смесь, которую производят прямо на месте с помощью бульдозера, смешивающего песок с солью, уже заготовили на 80%. Пока прогноз сохраняет осеннюю погоду, но коммунальные службы полностью подготовились к встрече зимы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов контролировать подготовку к зиме. Он подчеркнул, что главы должны совершать выезды на строящиеся объекты, знать сильные и слабые стороны.

«Если котел будет работать хорошо, по трубам будет идти нужное давление — мы сами знаем прекрасно, насколько важно управляющим компаниям, а значит, вам, уважаемые главы, работать с тем, что связано с подготовкой и структурой в жилом доме. Поэтому на следующих наших мероприятиях мы будем безусловно выносить все эти слагаемые для того, чтобы своевременно подготовиться к зиме. Темп должен быть высоким, вы прекрасно это понимаете», — сказал Воробьев.