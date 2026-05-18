Коммунальные службы МВО успешно завершили отопительный период

Специалисты жилищно-коммунальных служб Московского военного округа успешно завершили отопительный сезон 2025–2026 годов на объектах, расположенных в Костромской, Ярославской, Тверской, Курской, Рязанской, Воронежской и других областях. Об этом сообщила пресс-служба филиала «ЦЖКУ» Минобороны России по Московскому военному округу.

Все сезонные котельные филиала «ЦЖКУ» Минобороны России по Московскому военному округу переведены на летний режим для обеспечения горячего водоснабжения. Всего Филиалом ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по Московскому военному округу эксплуатируется 432 котельные, из которых 318 используют газообразное топливо, 11 — жидкое (ЖКТ), 83 — твердое котельное топливо (ТКТ), а 19 работают на электроэнергии. Летом функционирует 168 котельные.

«Отопительный период на объектах филиала прошел без сбоев, поставка услуг по обеспечению теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения оказывалась в полном объеме. Теперь системы теплоснабжения переходят на летний режим работы. После завершения отопительного сезона специалисты жилищно-коммунальной сферы проводят проверки объектов теплового хозяйства, включая осмотр котельных, теплогенерирующих установок и тепловых сетей. Эти осмотры необходимы для планирования мероприятий по текущему ремонту и подготовки объектов к следующему отопительному сезону», — рассказал начальник отдела эксплуатации филиала ФБГУ «ЦЖКУ» Минобороны России по МВО Денис Благодатский.

В настоящее время военные коммунальщики выполняют запланированные ремонтные работы и испытание теплосетей. В 2026 году в рамках плана текущего ремонта, осуществляемого собственными силами, запланировано выполнение работ на 243 объектах Филиала (по МВО), среди которых 86 объектов теплового хозяйства.

Подготовка сезонных котельных к отопительному периоду 2026–2027 годов осуществляется в соответствии с утвержденными планами подготовки военных городков, включая выполнение следующих работ: промывка отопительных систем, механическая или химическая очистка котлов, ревизия тепло-механического оборудования, трубопроводов, газового и мазутного оборудования, дымоотводящих устройств, а также текущий ремонт, выполняемый собственными силами.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.