Коммунальные службы Лосино-Петровского вышли на уборку снега из-за циклона

сегодня в 12:03

Коммунальные службы городского округа Лосино-Петровский утром 19 февраля перешли на усиленный режим работы из-за циклона «Валли», который принес в Подмосковье сильный снегопад. На расчистку улиц вывели 26 единиц техники и 86 рабочих.

Новый циклон «Валли» принес в регион снегопад. В Лосино-Петровском к уборке приступили с 6:00. На линии работают 26 единиц специализированной техники и 86 сотрудников ручной уборки.

В первую очередь коммунальные службы расчищают улично-дорожную сеть, подъездные пути к больницам, школам и детским садам, а также пешеходные переходы. Это позволяет обеспечить проезд транспорта и безопасность жителей.

Сейчас специалисты проводят промежуточное прометание и обрабатывают дороги противогололедными материалами, чтобы снег не скапливался на проезжей части в пик осадков. По данным синоптиков, наиболее интенсивный снегопад ожидается с 09:00 до 12:00.

Водителей и пешеходов призывают соблюдать осторожность. На дорогах возможны наледь и снежные накаты, поэтому необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.