Коммунальные службы Лосино-Петровского приступили к уборке после первого обильного снегопада в 5:00. На улицы вышли 15 единиц техники и 60 сотрудников для ручной уборки, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В уборке Лосино-Петровского задействованы 13 единиц специализированной техники МБУ «Городское хозяйство» и два трактора подрядчика. Среди техники — пескоразбрасыватель для противогололедной обработки дорог. Еще 60 сотрудников очищают территории вручную.

В первую очередь коммунальные службы обеспечивают доступ к социальным объектам, затем переходят к уборке дворов и расчистке дорог.

К концу дня синоптики прогнозируют в регионе снежный покров высотой до 10 см. Автомобилистам напоминают о необходимости соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию. Пешеходам также следует быть внимательными из-за сниженной видимости на дорогах. Родителям рекомендуют напомнить детям о правилах безопасного поведения возле проезжей части, особенно во время каникул.

Сохранять уникальную природу России помогает нацпроект «Экологическое благополучие». По нему отдельное внимание уделяют защите местной флоры, фауны и развитию туризма - очищают водохранилища, расчищают русла рек, озера и прибрежные зоны, оберегают леса и природные территории. Важно сохранять заповедные места и беречь их обитателей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. Специфика заключается в том, что, если не многие, то заметное количество наших жителей уже перешло на летнюю резину. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.