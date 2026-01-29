Коммунальные службы Коломны устраняют последствия снегопада 29 января

сегодня в 17:44

Коммунальные службы Коломны 29 января продолжают убирать снег на улицах города после нового снегопада, уделяя особое внимание территориям у школ и социальных объектов.

В Коломне коммунальные службы проводят комплексную уборку после сильного снегопада, который вновь накрыл город в конце января. Работы ведутся на автомобильных дорогах, парковках, тротуарах и пешеходных переходах.

Особое внимание уделяется территориям возле социальных объектов, таких как школы, больницы и детские сады. На улице Кутузова рядом со школой осуществляется вывоз снега с парковочных зон с помощью погрузчика и двух самосвалов. На улице Шавырина возле школы № 21 работает бригада из пяти дворников, которые очищают тротуар и пешеходный переход.

Для обеспечения безопасности пешеходов дополнительно задействован трактор, который убирает снежные навалы. Коммунальные службы продолжают работу в усиленном режиме, чтобы обеспечить безопасное передвижение жителей города.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.