Коммунальные службы Каширы проводят работы по уборке и содержанию территорий

Сейчас особое внимание в Кашире уделяется очистке газонов от мусора, уборке смета, стрижке травы и поливу. Ведется механизированный покос территорий.

Для стрижки газонов МБУ «Благоустройство» использует как электро- и бензотриммеры, так и специальную технику. Во дворе домов 24к3 и 7к2 на улице Кржижановского в Кашире-2 газон косят при помощи трактора со специальным навесным оборудованием.

Параллельно с этим идет полив деревьев, посаженных здесь в ходе акции «Лес Победы». Трактор с прицепом-резервуаром без труда подъезжает на удобное для полива расстояние. На очереди — полив цветов в городских клумбах.

Ежедневно порядка 80 рабочих МБУ «Благоустройство» работают на закрепленной за ними территории в Кашире и сельских поселениях. Они обслуживают свыше 500 тыс. квадратных метров общественных пространств и дворов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.