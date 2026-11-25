Балканский циклон Wilka принес в Истру от 9 до 16 сантиметров снега. Утром 25 ноября уборку города ведут восемь единиц техники и более 40 дворников, осадки продолжаются.

Дорожники в ночь на 25 ноября расчистили центральные улицы Истры и региональные дороги с помощью комбинированных дорожных машин. Коммунальные службы приступили к работе в шесть часов утра и из-за продолжающегося снегопада работают в усиленном режиме.

Тракторы МТЗ-82 с отвалом и щеткой расчистили тротуары к социальным объектам, железнодорожной станции и автобусным остановкам. Дворники очистили проходы к пешеходным переходам и остановкам общественного транспорта.

Тротуары и проезжую часть расчистили на улицах 15 лет Комсомола, 9 Гвардейской дивизии, Ленина, Юбилейной, Босова и Советской. Во дворах многоквартирных домов тракторы убирают снег с проездов и тротуаров. На участках, недоступных для крупногабаритной техники, работают мини-погрузчики и рабочие.

Всего в городе задействовано восемь единиц техники и более 40 дворников. Уборка продолжается как механизированным способом, так и вручную.

Текст, фото и видео — Андрей Алекин.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.