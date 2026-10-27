Коммунальные службы Химок усилили уборку опавшей листвы

Бригады собирают опавшую листву на всех территориях округа, в том числе на улице Пожарского, проспекте Мира и Ленинском проспекте. Приоритет — безопасность пешеходов, включая маломобильных жителей: коммунальщики расчищают подходы к переходам и пандусам.

Работы ведут по двум направлениям — очистка поверхностей и обслуживание инфраструктуры. Сотрудники убирают листву с тротуаров, пешеходных дорожек, газонов и обочин, моют дорожные знаки, остановочные павильоны, урны и контейнерные площадки, а также обслуживают ливневую канализацию. Собранную листву и мусор регулярно вывозят.

Городские службы работают ежедневно и оперативно обрабатывают обращения жителей. В первую очередь они проверяют участки, по которым поступает больше всего заявок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность приведения в порядок территорий после зимы. По словам губернатора Подмосковья, ресурсы и средства для того, чтобы все привести в порядок — есть.

«У нас 15 тыс. дворов, большое количество парков, общественных пространств — все после зимы нуждается в заботе и внимании. Также, как и руководители предприятий, должны получить от нас информацию, что наведение порядка и все, что связано с прилегающими территориями является для нас важным», — подчеркнул губернатор.