Коммунальные службы Химок продолжают уборку дворов

Коммунальные службы 19 октября убирают дворы во всех микрорайонах Химок. Особое внимание уделяют внутридворовым проездам и пешеходным зонам, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Химках продолжаются уборка и благоустройство дворовых территорий. Коммунальные службы поддерживают чистоту внутридворовых проездов и пешеходных зон во всех микрорайонах округа.

19 октября в Старых Химках на улице 8 Марта с помощью специализированной техники промывают внутридворовые проезды. На улице Аптечной территории очищают от опавшей листвы.

В Новых Химках мусор и листву убирают на Куркинском шоссе, улицах Панфилова, Дружбы, Бабакина и других.

Работы проходили и в выходные. В микрорайонах Сходня, Фирсановка и Левобережный дворники приводили в порядок дворы и подъезды жилых домов.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Московской области отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.